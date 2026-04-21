سەرۆکی گشتیی مەهەپە، دەوڵەت باخچەلی: "دیارە چ کاتێک سندووق قسە دەکات، کە کاتی بڕیارەکەشی هات دەردەکەوێت. ڕێگە بە فۆرموڵە کاتییەکان، ڕێگا پێچاوپێچەکان و یارییە ئارەزوومەندانەکان نادرێت".

باخچەلی: "(هەڵبژاردنی پيشوەختە) ڕێگە بە ڕێگا پێچاوپێچەکان و یارییە ئارەزوومەندانەکان نادرێت" سەرۆکی گشتیی مەهەپە، دەوڵەت باخچەلی: "دیارە چ کاتێک سندووق قسە دەکات، کە کاتی بڕیارەکەشی هات دەردەکەوێت. ڕێگە بە فۆرموڵە کاتییەکان، ڕێگا پێچاوپێچەکان و یارییە ئارەزوومەندانەکان نادرێت".

سەرۆکی گشتیی مەهەپە، دەوڵەت باخچەلی سەبارەت بە مشتومڕەکانی هەڵبژاردنی پيشوەختە ڕایگەیاند: "دیارە چ کاتێک سندووق قسە دەکات، کە کاتی بڕیارەکەشی هات دەردەکەوێت. ڕێگە بە فۆرموڵە کاتییەکان، ڕێگا پێچاوپێچەکان و یارییە ئارەزوومەندانەکان نادرێت".

لە میانی بەشداری کردنی لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەیدا لە پەرلەمانی تورکیا، باخچەلی گوتارێکی پێشکەش کرد.

باخچەلی ئاماژەی بەوە کرد ئەو هەڕەشانەی تورکیا لە ناوخۆ و دەرەوەدا ڕووبەڕوویان دەبێتەوە چڕن، شەڕ و پێکدادانەکانی ناوچەکە قووڵن و کێبڕکێی جیهانی بێبەزەییانەیە، لەبەرئەوە پێویستە لە ژینگەیەکی ئاوادا هەنگاوی عەقڵانی بنرێت، لەسەر تەوەری ئارامیی و ژیریی بڕیار بدرێت و خوێندنەوە بۆ پەرەسەندنەکان بکرێتە نەخشەڕێگا.

گوتیشی: "هاوپەیمانیی جومهور لە ڕۆژەڤێکی لەم شێوەیەدا لە پێداویستییەکی مێژووییەوە لەدایکبووە، بە زەروورەتێکی نیشتمانیی ڕەگی داکوتاوە و لە هەموو ئەو هەنگاوانەی لە ماوەی هەشت ساڵدا نراون مانەوەی نیشتمانیی وەک ئەستێرەی جەمسەر داناوە، هاوپەیمانیی جومهور هێڵێکی بەرگریی توندوتۆڵە لە دژی نییەتە پیس و حەسوودەکان".

سەبارەت بە مشتومڕەکانی هەڵبژاردنی پيشوەختە، سەرۆکی گشتیی مەهەپە باخچەلی ڕایگەیاند: "دیارە چ کاتێک سندووق قسە دەکات، کە کاتی بڕیارەکەشی هات دەردەکەوێت. ڕێگە بە فۆرموڵە کاتییەکان، ڕێگا پێچاوپێچەکان و یارییە ئارەزوومەندانەکان نادرێت".

ڕاشیگەیاند: "پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر کە لەسەر شانی هاوپەیمانی جومهور بەرز بووەتەوە، بە واتای ئاسایشی گیانی ڕۆڵەکانمان، پارێزبەندی سنوورەکانمان، پتەوی بەرەی ناوخۆمان، پاراستنی یەکڕیزیی نیشتمانییمان و پاکتاوکردنی گشت ئەو بەربەست و مەرامە خوێناوی و تاریکانەیە کە لەبەردەم کۆماری تورکیادان".