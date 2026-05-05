له‌ میانی به‌شداری كردنی له‌ كۆبوونه‌وه‌ی فراكسیۆنی پارته‌كه‌یدا له‌ په‌رله‌مانی توركیا، سه‌رۆكی گشتی مه‌هه‌په‌ باخچه‌لی، گوتارێكی پێشكه‌ش كرد.

له‌ گوتاره‌كه‌یدا باخچه‌لی باسی له‌ گرنگیی پرۆسه‌ی توركیای بێ تیرۆر كرد و، ڕایگه‌یاند: "تورکیای بێ تیرۆر، ڕزگاربوونی گه‌لی تورکە لە بەڵایەکی خوێناوی. گۆڕینی ئەو وزەیەیه‌ بۆ ئیرادەی گەشەپێدان كه‌ دەوڵەتەکەمان بۆ ئاسایشمان ته‌رخانی دەکات، پته‌وبوونی برایەتیمانە بە شێوەیەک سەرلەنوێ و پتەوتر لە هەموو بستیێکی ئانادۆڵودا".

گوتیشی: "تورکیای بێ تیرۆر خۆبەدەستەوەدان، سازش كردن و سه‌ودا كردن لەگەڵ ڕێکخراوی تیرۆریستیدا نییە و، بە هیچ شێوەیەک بە واتای لاوازکردنی دەوڵەت، خاوکردنەوەی ئیرادەی نەتەوەیی، پێشێلکردنی هێڵە سوورەکانی گه‌له‌ ئازیزه‌كه‌مان و یاری كردن به‌ هەستیارییەکان و لاوازکردنی بنەماکانی ئاسایش نایەت".

سه‌باره‌ت به‌ پرسی قوبرس، سه‌رۆكی گشتیی مه‌هه‌په‌ باخچه‌لی ڕایگه‌یاند: "خووی ئیدارەی قوبرسی یۆنانی باشوور بۆ قسەکردن لەسەر ناوی تەواوی دوورگەکە شەرعییەت دروست ناكات. هەوڵی ئیسرائیل بۆ گۆڕینی نیگەرانيیە ئەمنییەکانی خۆی بۆ دوژمنایەتییەکی هه‌رێمی دژی تورکیا، ئاشتییەکی هەمیشەیی بەرهەم ناهێنێت".