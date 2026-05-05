İsa Toprak
05 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 05 مای,س 2026
له میانی بهشداری كردنی له كۆبوونهوهی فراكسیۆنی پارتهكهیدا له پهرلهمانی توركیا، سهرۆكی گشتی مهههپه باخچهلی، گوتارێكی پێشكهش كرد.
له گوتارهكهیدا باخچهلی باسی له گرنگیی پرۆسهی توركیای بێ تیرۆر كرد و، ڕایگهیاند: "تورکیای بێ تیرۆر، ڕزگاربوونی گهلی تورکە لە بەڵایەکی خوێناوی. گۆڕینی ئەو وزەیەیه بۆ ئیرادەی گەشەپێدان كه دەوڵەتەکەمان بۆ ئاسایشمان تهرخانی دەکات، پتهوبوونی برایەتیمانە بە شێوەیەک سەرلەنوێ و پتەوتر لە هەموو بستیێکی ئانادۆڵودا".
گوتیشی: "تورکیای بێ تیرۆر خۆبەدەستەوەدان، سازش كردن و سهودا كردن لەگەڵ ڕێکخراوی تیرۆریستیدا نییە و، بە هیچ شێوەیەک بە واتای لاوازکردنی دەوڵەت، خاوکردنەوەی ئیرادەی نەتەوەیی، پێشێلکردنی هێڵە سوورەکانی گهله ئازیزهكهمان و یاری كردن به هەستیارییەکان و لاوازکردنی بنەماکانی ئاسایش نایەت".
سهبارهت به پرسی قوبرس، سهرۆكی گشتیی مهههپه باخچهلی ڕایگهیاند: "خووی ئیدارەی قوبرسی یۆنانی باشوور بۆ قسەکردن لەسەر ناوی تەواوی دوورگەکە شەرعییەت دروست ناكات. هەوڵی ئیسرائیل بۆ گۆڕینی نیگەرانيیە ئەمنییەکانی خۆی بۆ دوژمنایەتییەکی ههرێمی دژی تورکیا، ئاشتییەکی هەمیشەیی بەرهەم ناهێنێت".