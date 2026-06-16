سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی كارگێڕی و بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی ئانادۆڵو، سەردار کاراگۆز ڕایگه‌یاند: "وەک ئاژانسی ئانادۆڵو لە خەڵاتەکانی وێنه‌ی ئیستانبوڵ کە ١٢هەمین ساڵەی بەڕێوەدەبەین، ئامانجمان ئەوەیه‌ فۆتۆگرافی بخرێتە خزمەت هونەر، جوانکاری و هەواڵ. ماوەی ١٢ ساڵە بە دیسپلینێکی زۆره‌وه‌ کار بۆ ئەم ئامانجە دەکەین و باشترین فۆتۆگرافەرانی جیهانمان لەگەڵ باشترین لیژنەی دادوەریی جیهاندا کۆکردووەتەوە".

ڕێوڕه‌سمی کردنەوەی پێشانگای کێبڕکێی نێودەوڵەتیی وێنه‌ هەواڵ "خەڵاتەکانی وێنه‌ی ئیستانبوڵ" کە لە لایەن ئاژانسی ئانادۆڵووەوه‌ ڕێکخراوه‌، بە چاودێری سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی كارگێڕی و بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی ئانادۆڵو کاراگۆز لە هۆڵی پێشانگای وۆرک شۆپی ئاژانسه‌كه‌ به‌ڕێوه‌چوو.

لە گوتاری کردنەوەی پێشانگاکەدا کە سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانەددین دوران بەشدار بوو، کاراگۆز ئاماژەی بەوە کرد ئەمساڵ ١٢هەمین پێشانگای خەڵاتەکانی وێنه‌ی ئیستانبوڵ بەڕێوە دەچێت، کە بۆ ماوەی ١٢ ساڵە باشترین وێنه‌ و فۆتۆگرافەرانی جیهان لەگەڵ نوێنەرانی ئەم کەرتە و شه‌یدایانی وێنه‌ کۆدەکەنەوە.

کاراگۆز باسی له‌وه‌ كرد خەڵاتەکانی وێنه‌ی ئیستانبوڵ کە لە لایەن ئاژانسی ئانادۆڵووه‌وه‌ ڕێکدەخرێت، تا ئێستا هەڵسەنگاندنی بۆ دەیان هەزار وێنه‌ی هەزاران فۆتۆگرافەر کردووە و، چالاكيیه‌كه‌ سالانه‌ گەورەتر دەبێت.

کاراگۆز ئەوەشی خستە ڕوو کە ١٦٥ بەرهەم کە لە نێوان ١٩ هەزار وێنه‌ی نێو کێبڕکێی ئەمساڵدا هەڵبژێردراون، لەو پێشانگایەدا نمایش كراون.

نزیکەی ١٩ هەزار وێنه‌ پێشکەشی کێبڕکێی خەڵاتەکانی وێنه‌ی ئیستانبوڵ ٢٠٢٦ی ئاژانسی ئانادۆڵو کران، كه‌ تیایدا ٢٦ فۆتۆگرافەر لە ١٠ بواری جیاوازدا خەڵاتیان بەدەستهێنا.

لەم کێبڕکێیەدا کە ٣٠ خەڵات لە کۆی ١٠ بواری جیاوازدا دابەشکران، بڕی ٥٨ هەزار دۆلار خەڵات پێشکەش بە براوەکان کرا. ئەو وێنانه‌ی خەڵاتیان بەدەستهێناوە، جیا لەوەی لەو پێشانگایانەدا نمایش دەکرێن کە لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵاتدا ساز دەکرێن، لەو ئەلبوومە فۆتۆگرافییەشدا بڵاودەکرێنەوە کە ساڵانە ئامادە دەکرێت.

زانیارییەکان له‌باره‌ی ئەو وێنانەی خەڵاتیان بەدەستهێناوە و ئەندامانی لیژنەی دادوەریی کێبڕکێی ئەمساڵ، کە بە سپۆنسەری پەیوەندییەکانی تورک سێل بەڕێوەچوو لە istanbulphotoawards.com بەردەستن.