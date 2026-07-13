ئەفسەرێکی پۆلیس کە لە ١٥ی تەمووزدا برینداربووه‌ سه‌ره‌ڕای بوونی پارچه‌ له‌ چاویدا ١٠ ساڵە به‌رده‌وامه‌ له‌ ئه‌ركه‌كه‌ی