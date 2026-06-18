لە ئۆپەراسیۆنێکدا بۆ سه‌ر ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش لە ئیستانبوڵ، ١٥ گومانلێکراو ده‌ستگیرکران.

تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتی هۆبه‌ی به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر و هەواڵگریی سەربە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاسایش، بە هەماهەنگی لەگەڵ داواکاری گشتیی کۆماری له‌ ئیستانبوڵ، هه‌ڵمه‌تێكیان بۆ ئاشکراکردنی سەرچاوە داراییەکانی ڕێکخراوەکە و دەستگیرکردنی گومانلێکراوەکان ئه‌نجامدا.

دوای تەواوبوونی کارەکان، ناسنامه‌ و ناونیشانی ئەو گومانلێکراوانە دەستنیشان کران کە پەیوەندیان بە ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعشەوە هەیە و لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە پڕوپاگەندەیان بڵاوده‌كرده‌وه‌.

لەو ئۆپەراسیۆنە هاوکاتانەی كرانه‌سەر چه‌ند ناونیشانێكی دیاریکراو، ١٥ گومانلێکراو دەستگیرکران.

