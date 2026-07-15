ئیستانبوڵ.. به‌ڕێوه‌چوونی ڕێپێوانی "ئیرادە هی ئێمەیە، سەرکەوتن هی ئێمەیە" له‌سه‌ر پردی شه‌هیدانی ١٥ی تەمووز

ڕێپێوانی "ئیرادە هی ئێمەیە، سەرکەوتن هی ئێمەیە" کە لەلایەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیاوە لە چوارچێوەی ١٠هه‌مین ساڵیادی ڕۆژی دیموکراسیی و یەکێتیی نیشتمانیی ١٥ی تەمووزدا ساز کرا، کۆتاییهات.

پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووز کە یەکێکە لە شوێنە دیاره‌کانی ئەو خه‌باته‌ی دژی هەوڵە ناپاکەکەی کودەتای ٢٠١٦ی فەتۆ ئەنجام درا، ئەمساڵیش هەزاران هاووڵاتی کۆکردەوە.



فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بە دروشمی "ئیرادە هی ئێمەیە، سەرکەوتن هی ئێمەیە" ڕێپێوانی یادی شەهیدان و دیموکراسیی ساز کرد، كه‌ ئه‌مرۆ کاتژمێر ١٠:٠٠ لە نزیک وێستگەی مێترۆبوسی زینجیرلیکویو دەستیپێکرد.

لەو ڕێپێوانەی پارێزگای ئیستانبوڵ پشتیوانی دەکرد، هەزاران بەشداربوو بە ئاڵای تورکیاوە به‌ سەر پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووزدا ڕۆیشتن.

ڕێپێوانەکە لە مەزارگەی شەهیدانی ١٥ی تەمووز له‌ دەروازەی به‌ری ئانادۆڵوی پردەکە کۆتاییهات.

