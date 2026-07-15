ئیستانبوڵ.. به‌ڕێوه‌چوونی ڕێپێوانی "ئیرادە هی ئێمەیە، سەرکەوتن هی ئێمەیە" له‌سه‌ر پردی شه‌هیدانی ١٥ی تەمووز