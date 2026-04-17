ئۆپەراسیۆنی میت دژ بە تۆڕێکی تاوانی سایبەری

بە پێی ئەو زانیارییەی کە لە سەرچاوەکانی ئاسایشەوە دەست کەوتووە، هۆبەی ئاسایشی سایبەری سەر بە دەزگای هەواڵگری تورکیا دەستی بە هەڵمەتێک کردووە بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی تۆڕێکی تاوانی سایبەری کە ویستوویانە زانیاری تاکەکەسی و دامودەزگاکانی دەوڵەت بە ئامانج بگرن.

لە سەر بنەمای دۆسیەیەکی لێکۆڵینەوە لە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی ئەنقەرە، تیمەکان دەستیان بە جوولە کرد و لە هەر کام لە پارێزگاکانی ئیستانبوڵ، کۆنیا، غازی عەنتاب، شانلیئورفا، مانیسا، ماردین، باتمان، چاناککالە و هەکاری ئۆپەراسیۆنێکیان بەڕێوە برد.

