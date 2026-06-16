گەشبینییەکان سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنتی بۆ خوار ٨٠ دۆلار دابەزاند

Firdevs Yüksel
16 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 16 حوزەیران 2026
بەهۆی گەشبینی سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت دابەزی بۆ خوار ٨٠ دۆلار.
لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا، یەک بەرمیل خاوی برێنت بە ٧٩ دۆلار و ٨٣ سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.
دوێنێ نرخی یەک بەرمیل خاوی برێنت بۆ ٨٣ دۆلار و ١٧ سەنت دابەزی.
بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت ئەمڕۆ لە کاتژمێر ١٥:٤١ خوولەکەوە، بەراورد بە نرخی داخستنی لە رۆژی ڕابردوودا، نرخەکەی بەڕێژەی سهدا ٤.٢٦ کەمبوویەوە و بە ٧٩ دۆلار و ٦٣ سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.
لە ھەمان کاتدا، یەک بەرمیل خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بە ٧٦ دۆلار و ٩٦ سەنت فرۆشرا.
لە ٤ی ئادارەوە ئەوە بۆ یەکەمجارە نرخی نەوت لەو ئاستە نزمەدا مامەڵەی پێ بکرێت.
بەهۆی گەشبینی سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران و داکشانی گرژییەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نرخی نەوت بەردەوامە لە دابەزین.