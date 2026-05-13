گەرووی هورمز.. لە نۆ ڕۆژی ڕابردوودا زۆرترین تێپەڕبوونی کەشتی تۆمارکرا

لە ڕۆژی ١١ی ئایاردا، زۆرترین تێپەڕبوونی کەشتی بازرگانیی لە ماوەی نۆ ڕۆژی ڕابردوودا لە گەرووی هورمزدا بەدیکرا.

بەپێی ئەو زانیارییانەی ئاژانسی ئانادۆڵو لە داتاکانی کۆمپانیای شیکردنەوەی داتا Kpler کۆی کردوونەتەوە، دوێنێ ١٠ کەشتی بازرگانیی کە باری وشکە، غازی شل، بەرهەمە نەوتییەکان و دانەوێڵەیان هەڵگرتبوو، بە گەرووی هورمزدا تێپەڕین.

ئەم ژمارەیە دوای تێپەڕبوونی ١٤ کەشتی لە دووی ئایاردا بە گەرووی هورمزدا بەرزترین تێپەڕبوونە تۆمار کرابێت.

لەو ١٠ کەشتیەی دوێنێ بە گەرووەکە تێپەڕین، پێنجیان لە کەنداو دەرچوون و پێنجەکەی دیکەیان چوونە ناو کەنداو، حەوت لە کەشتیەکان باری وشکە، غازی شل، بەرهەمە نەوتیە پاکەکان و دانەوێڵەیان هەڵگرتبوو.

لە کاتێکدا زۆربەی کەشتیەکان لە نێوان ئێران، عێراق، ئیمارات و عوماندا جووڵەیان دەکرد، کەشتی Star Nasia لە ئەرجەنتینەوە و کەشتی Star Despoina لە کەنەداوە دانەوێڵەیان بۆ ئێران گواستەوە.

لە لایەکی دیکەوە، تێپەڕبوونی کەشتیە بازرگانییەکان بە گەرووی هورمزدا بەراورد بە پێش جەنگی ئەمریکا/ئیسرائیل-ئێران هێشتا بە ڕێژەی نزیکەی سەدا ٩٥ بە نزمی ماوەتەوە.