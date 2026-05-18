کۆشکی سپی ئەو تەوەرە ئابوورییانەی ڕاگەیاند کە لە سەردانەکەی ترەمپ بۆ چین ڕێککەوتنی لەسەر کراوە

Sevgi Ceren Gökkoyun
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
سەبارەت بەو ڕێککەوتنانەی لە کۆبوونەوەکانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ و سەرۆکی چین، شی جین پینگ بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیە ئابوورییەکانی نێوان هەردوو وڵات ئەنجامدراون، کۆشکی سپی ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە لە میانی یەکەم سەردانی سەرۆکێکی ئەمریکا بۆ چین لە ساڵی ٢٠١٧ەوە تا ئێستا، سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لەگەڵ سەرۆکی چین شی جین پینگ لەسەر چەند بابەتێکی جیاواز ڕێککەوتوون.
هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەدا زانیاری لەبارەی ئەو بابەتانەوە خراوەتەڕوو کە ڕێککەوتنیان لەسەر کراوە و، ئاماژە بەوە کراوە هەردوو سەرکردە بڕیاریان داوە بە دامەزراندنی ئەنجوومەنەکانی بازرگانیی و وەبەرهێنانی ئەمریکا-چین بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیە ئابوورییەکان.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا باس لەوە کراوە چین نیگەرانییەکانی ئەمریکا لە بارەی پچڕانی زنجیرەی دابینکردنی توخمە دەگمەنەکان و کانزا گرنگەکانی دیکە چارەسەر دەکات و، تاوتوێی نیگەرانییەکانی ئەمریکا سەبارەت بە قەدەغەکردن یان سنووردارکردنی فرۆشتنی ئامێر و تەکنەلۆجیای بەرهەمهێنان و چارەسەرکردنی توخمە دەگمەنەکان دەکات.