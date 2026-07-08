سەرۆکایەتی پیشەسازیی بەرگریی کۆماری تورکیا: "لە ماوەی ١٢ مانگی ڕابردوودا، نزیکەی سەدا ٥٦ی ھەناردەکردنی بەرگریی و فڕۆکەوانیمان، کە بەھای زیاتر لە ١١ ملیار دۆلاری ھەبووە، بۆ وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ بووە.

پیشەسازیی بەرگریی تورکیا جەخت لەسەر ھاوبەشی متمانەپێکراو دەکاتەوە سەرۆکایەتی پیشەسازیی بەرگریی کۆماری تورکیا: "لە ماوەی ١٢ مانگی ڕابردوودا، نزیکەی سەدا ٥٦ی ھەناردەکردنی بەرگریی و فڕۆکەوانیمان، کە بەھای زیاتر لە ١١ ملیار دۆلاری ھەبووە، بۆ وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ بووە.

سەرۆکایەتی پیشەسازیی بەرگریی تورکیا ڕایگەیاند، لە ماوەی ١٢ مانگی ڕابردوودا بەھای ھەناردەکردنی بەرھەمەکانی بەرگریی و فڕۆکەوانی زیاتر لە ١١ ملیار دۆلار بووە، کە نزیکەی سەدا ٥٦ی ھەناردەکردنی بۆ وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ ئەنجامدراون. ھەروەھا ئاماژەی بەوە دا کە بەھای ھەناردەکردنی ھەر کیلۆگرام لە بەرھەمەکان گەیشتووەتە ٤٠ ھێندەی تێکڕای ھەناردەکردنی تورکیا.

سەرۆکایەتیی پیشەسازیی بەرگریی تورکیا لە ھەژماری سۆشیالمیدیای خۆی بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە و تێیدا ھەڵسەنگاندنی بۆ توانای ئێستای پیشەسازیی بەرگریی تورکیا، پڕۆژە بەردەوامەکان و ھاوکارییە نێودەوڵەتییەکان خستووەتەڕوو.

لە بەیاننامەکەدا ھاتووە کە سەرۆکایەتی پیشەسازیی بەرگریی، ئیکۆسیستەمی ئەم کەرتەیە کە لە زیاتر لە ٤ ھەزار کۆمپانیا پێکھاتووە و ئامانجە ھاوبەشەکاندا ڕێکدەخات. ھەروەھا ئاماژە کراوە کە زیاتر لە ھەزار و ٤٠٠ پڕۆژە بە ھاوکات بەڕێوەدەچن و بەھۆی دیپلۆماسی پیشەسازیی بەرگرییەوە، تواناکانی نیشتمانی بۆ ھاوکارییە جیھانییەکان دەگۆڕدرێن.

لە بەیاننامەکەدا، کە جەختی لەسەر گەشەی ستراتیژی ھەناردەکردنی کەرتی بەرگریی کردووەتەوە، ھاتووە: "لە ماوەی ١٢ مانگی ڕابردوودا، بەھای ھەناردەکردنی بەرگریی و فڕۆکەوانیمان زیاتر لە ١١ ملیار دۆلار بووە و نزیکەی سەدا ٥٦ی ئەو ھەناردەکردنانە بۆ وڵاتانی ناتۆ ئەنجامدراون. لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە تا فڕۆکەی مەشقی جێت، لە ناوەندەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆڵەوە تا نەرمەکاڵا سەربازییەکان و لە سەکۆکانی دەریایی و وشکانییەوە تا تەکنەلۆژیای جەنگی ئەلیکترۆنی، ئێمە ھاوبەشێکی چارەسەری متمانەپێکراوین بۆ دۆستان و ھاوپەیمانەکانمان. بەھای ھەناردەکردنی ھەر کیلۆگرامێک گەیشتووەتە ٤٠ ھێندەی تێکڕای تورکیا، نیشانەیەکی ڕوونە لە ئاستی پێشکەوتنمان لە بەرھەمھێنانی تەکنەلۆژیای بەرز. سوپاسی خۆمان بۆ سەرۆکی کۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، دەردەبڕین کە خاوەنی ئەم دیدگا و ئیرادەی بەھێزەیە."





