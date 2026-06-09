وەزیری بازرگانی توركیا، عومەر بۆڵات: "لە سووریا یه‌كه‌م كاری له‌ پێشینه‌مان پاراستنی یەکپارچەیی دەوڵەت، یەکڕیزیی نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکە".

وەزیری بازرگانی توركیا بۆڵات: "لە سووریا یه‌كه‌م كاری له‌ پێشینه‌مان پاراستنی یەکپارچەیی دەوڵەت و یەکپارچەیی خاکە" وەزیری بازرگانی توركیا، عومەر بۆڵات: "لە سووریا یه‌كه‌م كاری له‌ پێشینه‌مان پاراستنی یەکپارچەیی دەوڵەت، یەکڕیزیی نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکە".

وەزیری بازرگانی توركیا، عومەر بۆڵات ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد لە چوارچێوەی تێڕوانینێکی دوو ساڵەدا ئامانجیان گەیشتنە بە قەبارەی بازرگانیی دەرەکی ساڵانە بە بڕی پێنج ملیار دۆلار له‌ نێوان توركیا و سووریادا و، ڕایگه‌یاند: "گەیشتن بە قەبارەی بازرگانیی ١٠ ملیار دۆلار لە نێوان تورکیا و سووریا لە سەرەتای ساڵانی ٢٠٣٠کاندا خەون نابێت، ئەمەمان وەک ئامانج دیاری کردووە".

له‌ میانی به‌شداری كردنی لە دانیشتنی "ئاسۆ نوێیەکانی بازرگانی بۆ تورکیا و سووریا" كه‌ له‌ چوارچێوه‌ی لووتکەی ئابووریی شارەکانی غازی عه‌نتاب-حەلەب كه‌ بە دەستپێشخەریی ئاژانسی ئەنادۆڵو و هاوکاریی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە زانکۆی غازی عه‌نتاب بەڕێوەدەچێت. وەزیری بازرگانی توركیا بۆڵات گوتارێكی پێشكه‌ش كرد.

له‌ گوتاره‌كه‌یدا وەزیری بازرگانی توركیا بۆڵات جه‌ختی له‌سه‌ر پاراستنی یه‌كپارچه‌یی خاكی سووریا كرده‌وه‌ و، ڕایگه‌یاند: "لە سووریا یه‌كه‌م كاری له‌ پێشینه‌مان پاراستنی یەکپارچەیی دەوڵەت، یەکڕیزیی نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکە".

گوتیشی: "ئامادەکارییەکانمان بۆ کردنەوەی دەروازەی گومرگی ئیسڵاحیە تەواوه‌، دەتوانین بە هەوڵی هاوبەش لە کورتترین ماوەدا مژدەی کردنەوەی ڕابگەیەنین".

بۆڵات ئاماژه‌ی به‌وه‌یش كرد كه‌ لە چوارچێوەی تێڕوانینێکی دوو ساڵەدا ئامانجیان گەیشتنە بە قەبارەی بازرگانیی دەرەکی ساڵانە بە بڕی پێنج ملیار دۆلار له‌ نێوان توركیا و سووریادا و، ڕایگه‌یاند: "گەیشتن بە قەبارەی بازرگانیی ١٠ ملیار دۆلار لە نێوان تورکیا و سووریا لە سەرەتای ساڵانی ٢٠٣٠کاندا خەون نابێت، ئەمەمان وەک ئامانج دیاری کردووە".

وه‌زیری بازرگانی توركیا بۆڵات ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ هاوڕان لەسەر كردنه‌وه‌ی بانکەکانی تورکیا لە سووریا و، ڕایگه‌یاند: "كار لەسەر ڕێکارە یاساییەکان دەکرێت. گفتوگۆكان لەباره‌ی چاپ کردنی دراوی نیشتمانیی سووریا بەردەوامه‌".