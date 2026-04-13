وەزیری گه‌نجینه‌ و دارایی توركیا، مەهمەد شیمشەک پێش کۆبوونەوەکانی بەهاری G20 و سندوقی نێودەوڵەتیی دراو (IMF)-بانکی جیهانی، لە نیویۆرک زنجیرەیەک دیدار و كۆبوونه‌وه‌ی چڕ ئەنجام دەدات.



شیمشەک کە به‌مه‌به‌ستی بەشداری كردن لە کۆبوونەوەکانی بەهاری G20 و IMF-بانکی جیهانی سەردانی ئەمریکای کردووە، لە نیویۆرکەوە دەستی به‌ دیدارەکانی کرد.

له‌و چوارچێوه‌یه‌شدا شیمشه‌ك بەشداری لە کۆبوونەوەیه‌كدا دەکات کە بە هاریکاریی سیتی گرووپ (Citigroup) و ئەنجوومەنی کاریی تورکیا-ئەمریکا ڕێکخراوە.

هه‌ر لە چوارچێوەی دیدار و كۆبوونه‌وەکانیدا لە نیویۆرک، شیمشەک لەگەڵ نوێنەرانی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکانی هەڵسەنگاندنی قه‌رز و وەبەرهێنەرە دیاره‌كانی جیهان کۆدەبێتەوە.