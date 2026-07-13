نرخی ئۆنسەیەکی زێڕ بۆ چوار ھەزار و ٨٠ دۆلار بەرزبووەوە بەھۆی دووبارە سەرھەڵدانەوەی ڕووبەڕوونەوە سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، نرخی ئۆنسەیەکی زێڕ لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ١،٥ لە سەدا و بەرزبوونەوەی تۆمار کرد.