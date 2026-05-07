نرخی ئۆنسەیەکی زێڕ بۆ چوار ھەزار و ٧٥٨ دۆلار بەرزبووەوە لەگەڵ ئەگەری گەیشتنی ئەمریکا و ئێران بە ڕێککەوتن، نرخی ئۆنسەیەکی زێڕ لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ١،١ لە سەدا و نرخی ئۆنسەیەکی زیو بەڕێژەی ٢،٥ لە سەدا بەرزبوونەوەیان تۆمار کرد.

ھەروەھا ھەر ئەمڕۆ، نرخی ئۆنسەیەکی زیو لە بازاڕەکانی جیھاندا، بەڕێژەی ٢،٥ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و گەیشتە ٨٠ دۆلار.

ھەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، ئۆنسەیەکی پلاتنیۆم لە بازاڕەکاندا بەڕێژەی ٠،٩ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و گەیشتە دوو ھەزار و ٩١ دۆلار.

بەرزبوونەوەی نرخەکانی زێڕ، زیو و پلاتنیۆم لە بازاڕەکاندا بۆ ئەگەری گەیشتنی ئەمریکا و ئێران بە ڕێککەوتن، دەگەڕێتەوە.

دوێنێ چوارشەممە، ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکا ڕایانگەیاند کە واشنتۆن و تاران لە ڕێککەوتن بۆ کۆتاییھێنان جەنگ، نزیکبوونەتەوە.



