شیمشەک: "چاوەڕوانین دابەزینی هەڵئاوسان تا کۆتایی ساڵ بەردەوام بێت"

وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیا، مەهمەت شیمشەک ئاماژەی بەوە کرد پرۆسەی دابەزاندنی ڕێژەی هەڵئاوسان کە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکانی وزەی جیهانی و شۆکەکانی دابینکردنەوەوە پەکخرابوو، سەرلەنوێ دەستی پێکردووەتەوە و، ڕایگەیاند: "چاوەڕوانین لە ماوەی ئەمساڵدا بە پشتیوانی ئاساییبوونەوەی نرخی کاڵاکان، جێبەجێ کردنی نرخاندنی لەسەر بنەمای ڕێساکان، ڕەوتی دابەزینی ڕێژەی هەڵئاوسانی کرێی خانوو و دۆخی مامناوەندی خواست، پرۆسەی کەمکردنەوەی ڕێژەی هەڵئاوسان بەردەوام بێت".

لە هەژماری فەڕمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal، شیمشەک سەبارەت بە داتاکانی ڕێژەی هەڵئاوسانی مانگی حوزەیران پۆستێکی بڵاوکردەوە.

شیمشەک بە ئاماژەدان بەوەی ڕێژەی هەڵئاوسانی مانگانە لە حوزەیراندا سەدا ٠،٩٩ بووە، ڕایگەیاند: "پرۆسەی دابەزاندنی ڕێژەی هەڵئاوسان کە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکانی وزەی جیهانی و شۆکەکانی دابینکردنەوەوە پەکخرابوو، سەرلەنوێ دەستی پێکردووەتەوە. ڕێژەی هەڵئاوسانی ساڵانە لە مانگی حوزەیراندا بەراورد بە مانگی پێشوو بە ڕێژەی ٠،٥ خاڵ دابەزیوە و گەیشتووەتە سەدا ٣٢،١".

مەهمەت شیمشەک تیشکی خستە سەر ئەوەی بەهۆی ڕەوتی ئەرێنیی نرخەکانی میوە و سەوزەی فرێش، زیادبوونی نرخی خۆراک بە ڕێژەی سەدا ٠،٢ بە شێوەی مانگانە و دابەزینی نرخەکانی سووتەمەنی، پشتیوانی لە دۆخی ڕێژەی هەڵئاوسان دەکەن و، ڕایگەیاند: "چاوەڕوانین لە ماوەی ئەمساڵدا بە پشتیوانی ئاساییبوونەوەی نرخی کاڵاکان، جێبەجێ کردنی نرخاندنی لەسەر بنەمای ڕێساکان، ڕەوتی دابەزینی ڕێژەی هەڵئاوسانی کرێی خانوو و دۆخی مامناوەندی خواست، پرۆسەی کەمکردنەوەی ڕێژەی هەڵئاوسان بەردەوام بێت. بەپێی ئامانجی چەسپاندنی سەقامگیریی هەمیشەیی نرخەکان بەردەوام دەبین لە جێبەجێکردنی سیاسەتەکانمان".