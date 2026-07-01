سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ نزیکەی ١،٢ ملیار دۆلار داهاتی لە دەستپێشخەرییەکانی دراوی کریپتۆ بەدەستهێنا

سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ساڵی ڕابردوو نزیکەی ١،٢ ملیار دۆلار داهاتی لە کۆمپانیاکانی دراوی کریپتۆ بەدەستهێناوە.

بەپێی ڕاپۆرتی ساڵانەی دارایی ٩٢٧ لاپەڕەیی کە لەلایەن نووسینگەی ئه‌تیكی حکوومەتی ئەمریکاوە بڵاوکراوەتەوە، نیشانی ده‌دات كه‌ ئەو دەستپێشخەریە نوێیانەی دراوی کریپتۆ کە لە کاتی دەستبەکاربوونی ترەمپدا هێشتا نوێ بوون، داهاتی پۆرتفۆلیۆی خانوووبەرەکەی کە چەندین دەیەیە کۆی دەکاتەوە، تێپەڕاندووە.

لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ترەمپ لە کڕین و فرۆشتنی بەرهەمە نوێیەکانی وەک "تۆکنی بەڕێوەبردن"ی کۆمپانیای کریپتۆی "World Liberty Financial" زیاتر لە ٥٠٠ ملیۆن دۆلار داهاتی بەدەستهێناوە، کۆمپانیایەکی دیکەی کریپتۆی ترەمپ بە ناوی "CIC Digital LLC" زیاتر لە ٦٠٠ ملیۆن دۆلار داهاتی لە ڕێگەی فرۆشتنی دیاری "meme coin"ەوە بەدەستهێناوە کە وێنەی ڕووخساری ترەمپی لەسەرە.

لە لایەکی دیکەوە لە ڕاپۆرتەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ لە کاتێکدا کۆمپانیاکانی ترەمپ ملیارەها دۆلار داراییان لەم دەستپێشخەریانە بەدەستهێناوە، بەڵام وەبەرهێنەران بەهۆی بڵاوکردنەوەی هەردوو داراییە کریپتۆییەکە تووشی زیانێکی گەورەبوون.

هه‌ر بەپێی زانیارییەکان، لە مانگی ئەیلوولەوە تا ئێستا تۆکنەکانی World Liberty سەدا ٨٠ی بەهای خۆیان لەدەستداوە، لە کاتێکدا ئەو "meme coin"انەی ترەمپ کە لە کاتی بڵاوکردنەوەیان لە کانوونی دووەمی ٢٠٢٥دا بۆ زیاتر لە ٧٤ دۆلار بەرزببوونەوە، بۆ ١،٦٨ دۆلار دابەزیون.