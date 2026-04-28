سەرۆکوەزیران بارزانی لەگەڵ ژمارەیەک لە وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی، پەرەسەندنە ئابوورییەکان و هەروەها ئاستەنگ و کێشەکانی پەیوەندیدار بە جموجۆڵی ئابووری و بازرگانی لەگەڵ ژمارەیەک لە وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان تاوتوێ کرد.

نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیران بڵاویکردەوە کە، ئێوارەی ئەمڕۆ مەسرور بارزانی پێشوازی لە ژمارەیەک وەبەرهێنەری هەرێمی کوردستان کردووە.

بە پێی ڕاگەیاندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیران بارزانی وێڕای ئاماژەکردن بە پڕۆسەی سیاسی عێراق و هەوڵەکانی پێکهێنانی حکوومەت، "هیوای خواستووە، کابینەی نوێ ببێتە مایەی هاتنەئارای سەردەمێکی نوێ لە ئاشتی و سەقامگیریی لە عێراق و چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە مافە دەستوورییەکان و قەوارەی فیدڕاڵی هەرێمی کوردستان".

سەرۆکوەزیران هەروەها هیوشی خواستووە کە بە زووترین کات کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمیش پێک بهێندرێت.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی وێرای دەربڕینی سوپاسی خۆی بۆ پشتیوانییەکانی وەبەرهێنەران بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گوێی لە چەندین ڕاسپاردە و پێشنیار بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگ و کێشەکانی پەیوەندیدار بە جموجۆڵی ئابووری و بازرگانی گرت و وەڵامی سەرنج و تێبینی و پرسیاری ئامادەبووانی دایەوە.