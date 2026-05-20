سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمانی کرد بەدواداچوون بۆ زیادکردنی قەبارەی ھەناردەکردنی نەوت بکرێت سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرس و فەرمانبەرانی وەزارەتی نەوت فەرمانی کرد کە بەدواداچوون بۆ دۆسیەی زیادکردنی قەبارەی ھەناردەکردنی نەوت و ھەمەچەشنکردنی دەروازەکانی ھەناردەکردنی نەوت بکرێت.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی باڵەخانەی وەزارەتی نەوتی لە بەغدا بەسەركردووەتەوە و لە میانیدا لەگەڵ بەرپرس و فەرمانبەرانی وەزارەتەکە کۆبووەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو لە کۆبوونەوەکەدا کە وەزیرانی نەوت و دەرەوە، ھەروەھا بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیران ئامادەی بوون، باس لە کارکردن لە پڕۆژەکانی وەزارەتی نەوت کراوە، بەتایبەتیش ئەو پڕۆژانەی پەیوەستدارن بە چارەسەرکردنی ئەو قەیرانەی کە بەھۆی داخستنی گەرووی ھورمز و ڕاگرتنی ھەناردەکردنی نەوتەوە دروستبووە.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە میانی کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی ئاستەنگەکانی بەردەم جێبەجێکردنی پڕۆژەی غازی ھاوەڵ.

