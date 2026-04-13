دادگاكه‌ بڕیاری خۆی لەسه‌ر دۆسیه‌كه‌ ڕاگەیاند، کە تیایدا لافارج وەک کەسایەتیەکی یاسایی و هەشت کەسی لە چوارچێوەی چالاکییەکانیدا لە سووریا لە ساڵانی ٢٠١٣-٢٠١٤دا بە تۆمەتی "دابینكردنی پشتیوانی دارایی بۆ ڕێکخراوێکی تیرۆریستی" دادگایی دەکرا.

دادوەر ئیزابێل پریڤۆست-دێسپڕێز کە سەرۆکایەتی دادگاکەی دەکرد، باسی له‌وه‌ كرد لافارج لەو سەردەمەدا بە بەردەوامبوونی لە چالاکییەکانی لە سووریا "هەڵبژاردنێکی" ئه‌نجامداوه‌.

دادوەر ئیزابێل باسی له‌وه‌یش كرد لە ئەیلوولی ٢٠١٢دا و لە کاتی کۆبوونەوەیەکدا بڕیار دراوە لەژێر ناوی "پاراستنی ئەمنیی" بڕە پارەیه‌ك بدرێتە ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان، لەو چوارچێوەیه‌شدا کۆمپانیاکە بڕی ٥،٦ ملیۆن یۆرۆی داوە به‌ سێ ڕێکخراوی چەکداری ناوچەکە له‌ نێویشیاندا داعش.

دادگا بڕیاریدا بەوەی لافارج و هەشت کەسەکە كه‌ تۆمەتی "دابینکردنی پشتیوانی دارایی بۆ ڕێکخراوی تیرۆریستی"یان خراوه‌ته‌ پاڵ، تاوانبارن.

