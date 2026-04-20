خاوی برێنت بە ٩٥ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت بەھۆی بەردەوامی گرژییە سەربازییەکان لە گەرووی ھورمز و کەنداوی عومان‌ ، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٥،٤ لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد.

نەوتی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٥ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٥،٤ لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٥ مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ، نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٥،٩ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٨٩ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، ئەمەیش بۆ ئەو گرژییە سەربازییانە دەگەڕێتەوە کە تا ئێستا لە گەرووی ھورمز و کەنداوی عومان‌، بەردەوامن.



