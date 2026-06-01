خاوی برێنت بە ٩٤ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت

نەوتی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٤ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٣،١ لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٤ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٣،٤ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٠ دۆلار و سێ سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بۆ دووبارە سەرھەڵدانەوەی گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەگەڕێتەوە.

پێشتر فەرماندەیی ناوەندیی ھێزەکانی ئەمریکا ڕایگەیاندبوو کە لە ڕۆژانی شەممە و یەکشەممەی ئەم ھەفتەیەدا، زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانییان کردووەتە سەر ژمارەیەک ئامانجی سوپای پاسداران لە ناوچەی غوروک و دوورگەی قشم باشووری ئێران نزیک لە گەرووی ھورمز.



