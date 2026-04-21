خاوی برێنت بە ٩٤ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت

ئەمڕۆ سێشەممە، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی یەک لە سەدا، دابەزینی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٩٤ مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ، نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ١،٤ لە سەدا دابەزینی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٨٥ دۆلار و پێنج سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری دابەزینی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بۆ نزیکبوونەوەی وادەی کۆتاییھاتنی ئاگربەستەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران دەگەڕێتەوە.

بڕیارە شەوی ٢٢ی ئەم مانگە، ئاگربەستەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران کۆتایی پێ بێت کە ڕۆژی ٨ی ئەم مانگە ڕاگەیاندرابوو.



