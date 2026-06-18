دوای واژووکردنی یادشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان واشنتۆن و تاران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی دوو لە سەدا، دابەزینی تۆمار کرد.

خاوی برێنت بە ٧٨ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت دوای واژووکردنی یادشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان واشنتۆن و تاران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی دوو لە سەدا، دابەزینی تۆمار کرد.

نەوتی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا دابەزینی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٧٨ دۆلار و نۆ سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی دوو لە سەدا، دابەزینی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٧٨ دۆلار و نۆ سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ، نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٢،٢ لە سەدا دابەزینی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ٧٥ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری دابەزینی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بۆ ڕاگەیاندنی واژووکردنی یادشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان واشنتۆن و تاران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ دەگەڕێتەوە.

دوێنێ چوارشەممە، پاکستان ڕایگەیاندبوو کە ئەمریکا و ئێران بەشێوەیەکی ئەلیکترۆنی "یاداشتنامەی ئیسلام ئاباد"یان بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگی نێوانیان واژوو کردووە.



