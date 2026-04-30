خاوی برێنت بە ١٢٥ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت

ئەمڕۆ پێنجشەممە، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی شەش لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ١٢٥ مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ، نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٣،٥ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ١١٠ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بۆ بەردەوامی داخستنی گەرووی ھورمز دەگەڕێتەوە.‌



