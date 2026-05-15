خاوی برێنت بە ١٠٨ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت بەھۆی ھەڕەشەکانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ بۆ لەناوبردنی توانای سەربازیی ئێران، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٢،١ لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد.

ئەمڕۆ ھەینی، نرخی خاوی برێنت لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٢،١ لە سەدا، بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ١٠٨دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھەروەھا بە ھەمان شێوە، ھەر ئەمڕۆ، نەوتی خاوی رۆژئاوای تێکساس لە بازاڕەکانی جیھاندا بەڕێژەی ٢،٥ لە سەدا بەرزبوونەوەی تۆمار کرد و یەک بەرمیل بە ١٠٣ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

ھۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی نەوتی برێنت و خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بۆ ھەڕەشەکانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ بۆ لەناوبردنی توانای سەربازیی ئێران دەگەڕێتەوە.

پێشتر سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ھەڕەشەی ئەوەی کردبوو کە لە ماوەکانی داھاتوودا توانای سەربازیی ئێران، لەناودەبەن.



