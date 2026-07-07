جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز: "ھەناردەکردنی تورکیا لە کەرتەکانی بەرگریی و فڕۆکە لە ساڵی ڕابردوودا، ١١ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە".

جەودەت یڵماز: "تورکیا ئامانجی ئەوەیە بچێتە نێو لیستی ١٠ باشترین ھەناردەکارانی پیشەسازیی بەرگرییەوە" جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز: "ھەناردەکردنی تورکیا لە کەرتەکانی بەرگریی و فڕۆکە لە ساڵی ڕابردوودا، ١١ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە".

جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز ڕایگەیاند کە لە ئێستادا وڵاتەکەی لە ڕیزبەندی یازدەهەمی جیھاندایە لە نێو ھەناردەکارانی پیشەسازیی بەرگریی و ئاماژەی بەوەشدا کە تورکیا ئامانجی ئەوەیە لە داھاتوویەکی نزیکدا بچێتە نێو لیستی ١٠ باشترین ھەناردەکارانی پیشەسازیی بەرگرییەوە

جەودەت یڵماز لە میانی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگریی کە لە پەراوێزی ٣٦ھەمین لووتکەی ناتۆ لە ھۆڵی " Ato Congressium" بە ئامادەبوونی سکتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕوتە و وەزیری بەرگریی تورکیا، یاشار گولەر ساز کرا، ڕوونیکردەوە کە قۆناغی داھاتوو دابەشکردنی دادپەروەرانەتر دەبێت لە نێوان وڵاتانی ئەندامی ناتۆ و جەختی لەوەشکردەوە کە پەرەسەندنەکانی جیۆپۆلەتیکی ئێستا پێویستی بە بونیادنانی بەھێزتری ئەورووپایە لەناو ناتۆدا ھەیە.



جێگری سەرکۆماری تورکیا ئاماژەی بەوەشدا کە بڕیاری زیادکردنی خەرجی بەرگریی لەلایەن وڵاتانی ئەندام ناتۆ بەڕێژەی پێنج لە سەدا کە لە لووتکەی ساڵی ڕابردوو لە لاھای درابوو، بەزۆری لەلایەن ھاوپەیمانانەوە جێبەجێکراوە.

جەودەت یڵماز جەختی لەوەشکردەوە کە تورکیا سوودمەند بووە لە ئیرادەی سیاسی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، لە سەرەتای زانینی گرنگی وەبەرھێنان لە پیشەسازیی بەرگرییدا و لە ئێستادا تورکیا لە ڕیزبەندی یازدەهەمی جیھاندایە لە نێو ھەناردەکارانی پیشەسازیی بەرگریی و گوتی: "تورکیا ئامانجی ئەوەیە لە داھاتوویەکی نزیکدا، بچێتە نێو لیستی ١٠ باشترین ھەناردەکارانی پیشەسازیی بەرگرییەوە".

ھەروەھا جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز باسی لەوەشکرد کە ھەناردەکردنی تورکیا لە کەرتەکانی بەرگریی و فڕۆکە لە ساڵی ڕابردوودا، ١١ ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە و ڕایگەیاند، زیاتر لە نیوەی ھەناردەکردنی تورکیا لە کەرتەکانی بەرگریی و فڕۆکە، گەیشتووەتە ناتۆ و یەکێتی ئەوروویا".

جەودەت یڵماز ڕاشیگەیاند، پێویستە بەربەستە بازرگانییەکانی نێوان ھاوپەیمانان لە بواری بەرگرییدا لاببرێن بۆ ئەوەی تورکیا بتوانێت بەشداریی لە ھەموو دەستپێشخەرییە بەرگریی و ئەمنییەکانی ئەورووپادا بکات.



