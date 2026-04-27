جێگری سەرکۆماری تورکیا یڵماز: "تورکیا تا ديت لە بوارەکانی بەرهەمهێنان، بازرگانیی و دابەشکردندا دەبێتە ناوەندی سەرەکیی"

جێگری سەرکۆماری تورکیا، جەودەت یڵماز ئاماژەی بەوە کرد تورکیا تا ديت لە بوارەکانی بەرهەمهێنان، بازرگانیی و دابەشکردندا دەبێتە ناوەندی سەرەکیی و، ڕایگەیاند: "لەم چوارچێوەیەدا بە مەبەستی زیادکردنی توانای کێبڕکێی وڵاتەکەمان و بەهێزکردنی ژینگەی وەبەرهێنان، ڕێکاری نوێی یاسایی، کارگێڕیی، دارایی و دامەزراوەیی دەخەینە بواری جێبەجێکردنەوە".

لە میانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی 'سەدەی تورکیا: ناوەندی بەهێز بۆ وەبەرهێنان' کە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار بەڕيوەچوو، جێگری سەرکۆماری تورکیا یڵماز، گوتارێکی پيشکەش کرد.

یڵماز سەرنجی خستە سەر ئەوەی ئابووری جیهانی بە قۆناغێکدا تێدەپەڕێت کە نادڵنیاییەکان زیادیان کردووە و گرژییە جیۆپۆلیتیکییەکان لە زۆر ناوچەدا چڕبوونەتەوە.

جێگری سەرکۆماری تورکیا یڵماز ئاماژەی بەوە کرد تورکیا تا ديت لە بوارەکانی بەرهەمهێنان، بازرگانیی و دابەشکردندا دەبێتە ناوەندی سەرەکیی و، ڕایگەیاند: "لەم چوارچێوەیەدا بە مەبەستی زیادکردنی توانای کێبڕکێی وڵاتەکەمان و بەهێزکردنی ژینگەی وەبەرهێنان، ڕێکاری نوێی یاسایی، کارگێڕیی، دارایی و دامەزراوەیی دەخەینە بواری جێبەجێکردنەوە".

گوتیشی: "تورکیا سەقامگیریی خۆی دەپارێزێت و دوور دەبێت لە ململانێکان، لە کاتيێکدا توانای بەرگریی خۆی زیاد دەکات پشتیوانی ئاشتیش دەکات. وەک وڵاتێک کە وەبەرهێنانی درێژخایەنی تێدابکرێت پرۆفایلی بەرز دەکاتەوە".