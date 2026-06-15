تەنیا سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی دهۆک لەلایەن حکوومەتی فیدڕاڵییەوە وەردەگیرێت

[1/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[2/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[3/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[4/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[5/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[6/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[7/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[8/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[9/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[10/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[11/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[12/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.

[13/13] بەھۆی بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و زیادبوونی ئاستی بەرھەمھێنان، پێشبینی دەکرێت بەرھەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دھۆک بگاتە ٧٠٠ ھەزار تۆن، بەڵام حکوومەتی عێراق بڕیاریداوە تەنیا ١١٥ ھەزار و ٧٤٥ تۆن گەنم لەو پارێزگایە وەربگرێت کە دەکاتە سەدا ١٣ی کۆبەرهەمی گەنمی ئەمساڵ و سەدا ٨٧ی بەرهەمەکەش بێ کڕیار دەمێنێتەوە. ماوەی چوار ڕۆژە پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگای دھۆک دەستیپێکردووە. لە یەکەم ڕۆژی پڕۆسەکەدا کە ١٢ی حوزەیران بوو، لە سایلۆی فایدیە ھەزار و ٢٠٦ تۆن گەنم وەرگیراوە، بڕیاریش وایە ڕۆژانە سایلۆکانی شێخان، فایدیە، ڕوڤیا و زاخۆ بەردەوام بن لە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران تا تەواوبوونی پشکە دیاریکراوەکە.