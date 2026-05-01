"تێچووی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران نزیک بە ٥٠ ملیار بووە"

بەرپرسێکی ئاگاداری ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە تێچووی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زۆر زیاتر لەو ژمارەیەی کە بەرپرسانی پێنتاگۆن ڕایدەگەیەنن و تێچووەی جەنگەکە نزیک بە ٥٠ ملیار دۆلار بووە.

بەرپرسێکی باڵای ئەمریکا بە کەناڵی CBSی ئەمریکایی ڕاگەیاند، "لە کاتێکدا بەرپرسانی وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن) ڕادەگەیەنن کە تێچووی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران ٢٥ ملیار دۆلار بووە، بەڵام ئەو ژمارەیە هیچ ڕاست نییە".

ئەو بەرپرسە بە کەناڵەکەی ڕاگەیاندووە کە زانیارییەکانی پێنتاگۆن، زیانگەیشتن بە کەرەستە و پێداویستییە سەربازییەکان و لەناوچوونیانی لە میانی جەنگەکەیان بڵاو نەکردووەتەوە.

بە پێی گوتەی ئەو بەرپرسەی ئەمریکا، تێچووی ڕاستەقینەوەی جەنگی ئەو وڵاتە دژ بە ئێران دوو هێندەی ئەو ژمارەیەیە کە ڕاگەیاندراوە و نزیک بە ٥٠ ملیار دۆلارە.

