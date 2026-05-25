بەهۆی چاوەڕوانییەکانی ڕێککەوتنی ئەمریکا-ئێران نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت زیاتر لە سەدا ٥ دابەزی

نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت کە ڕۆژی هەینی تا ١٠٢،٧٧ دۆلار بەرزبووەوە، ڕۆژەکەی بە ١٠٠،٢١ دۆلار تەواو کرد.

ئەمڕۆ تا کاتژمێر ٠٩:٠٨، نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت بەراورد بەکاتی داخستنی بازاڕ لە دوێنێدا نزیکەی سەدا ٥،١ دابەزینی بە خۆوە بینی و بە ٩٥،١٠ دۆلار مامەڵەی پێوەکرا. لە هەمان کاتدا نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی جۆری ڕۆژئاوای تەکساس (WTI) سەدا ٥،٦ دابەزی و بە ٩١،٢٠ دۆلار مامەڵەی پێوەکرا.

ڕاگەیەندراوەکان لە بارەی نزیکبوونەوەی ئەمریکا و ئێران لە ڕێککەوتن کاریگەر بوون لەسەر دابەزینی نرخی نەوت.

باس لەوەیش دەکرێت کە ڕەنگە لەڕووی تەکنیکییەوە خاوی برێنت ١٠٧ دۆلار و ١٩ سەنت بەرھەڵستی بنوێنێت و نرخەکەی ٩٢ دۆلار و ٩٣ سەنت بمێنێتەوە.

