بەرمیلێک نەوتی برێنت بە ٩٤،٧٢ دۆلارە

بەرمیلێک نەوتی برێنت، لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا بە ٩٤،٧٢ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت.

نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت کە دوێنێ تا ٩٥،٩٧ دۆلار بەرز بووەوە، ڕۆژەکەی بە ٩٢،٢٥ دۆلار ته‌واو كرد.

ئەمڕۆ تا کاتژمێر ٠٩:٥٠، نرخی بەرمیلێک نەوتی برێنت بەراورد بە کاتی داخستنی له‌ دوێنێدا نزیکەی سەدا ٢،٦٧ زیادی کرد و گەیشتە ٩٤،٧٢ دۆلار. لە هەمان كاتدا بەرمیلێک نەوتی خاوی تەکساس (WTI) بە ٩٠،٩٩ دۆلار کڕیاری هەبوو.

سەپاندنی سزا لەلایەن حكوومه‌تی ئەمریکا به‌سەر بەڕێوەبەرایەتی ڕێڕەوی ئاویی کەنداوی بەسره‌ (PGSA) کە ئێران بە مەبەستی ڕێکخستنی تێپەڕبوونەکان لە گەرووی هورمزدا دایمەزراندووە، نیگەرانییەکانی پەیوەست بە خستنەڕووی نەوتی جیهانیی زیاد کردووه‌ و بووەته‌ هۆی هەڵکشانی خێرای نرخەكه‌ی.

ئاماژە بەوە کراوە کە لە ڕووی تەکنیکییەوە بۆ نەوتی برێنت، دەکرێت ئاستی ٩٥،٥٣ دۆلار وەک ناوچەی بەرگریی و ٩٤،٤٣ دۆلار وەک ناوچەی پاڵپشتی چاودێری بکرێت.

