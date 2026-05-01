بەرمیلێک خاوی برێنت بە ١١٢.٠١ دۆلار مامەڵەی پێوە دەکرێت

Firdevs Yüksel
01 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 01 مای,س 2026
لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا، یەک بەرمیل خاوی برێنت بە ١١٢ دۆلار و یەک سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.
دوێنێ نرخی یەک بەرمیل خاوی برێنت بەرزبووەوە بۆ ١١٤.٠٧ دۆلار و ڕۆژەکەی بە ١١٠ دۆلار و ٤ سەنت تەواو کرد.
بەرمیلێک نەوتی خاوی برێنت ئەمڕۆ لە کاتژمێر ٠٩:٤٩ خوولەکەوە، بەراورد بە نرخی داخستنی لە رۆژی ڕابردوودا، نرخەکەی بەڕێژەی سهدا ١.٤٦ بەرزبوونەوەی بهخۆوه بینی و بە ١١٢ دۆلار و یەک سەنت مامەڵەی پێوە دەکرێت.
لە ھەمان کاتدا، یەک بەرمیل خاوی ڕۆژئاوای تێکساس، بە ١٠٦ دۆلار و ١٧ سەنت فرۆشرا.
بەهۆی هەڵکشانی گرژییەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نرخی نەوت بەردەوامە لە بەرزبوونەوەدایە.