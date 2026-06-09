باڵیۆزی تورکیا لە دیمەشق: "پەیوەندییەکانمان لەگەڵ سووریا لە قۆناغی نوێدا لەسەر بنەمای قازانج-قازانج دامەزراوە" باڵیۆزی تورکیا لە دیمەشق، نوح یڵماز ڕایگەیاند: "تورکیا دەروازەی سووریایە بۆ بازاڕە جیھانییەکان و ئەورووپا، ھەروەھا سووریا ڕێڕەوێکی لۆجیستیکی ستراتیژییە بۆ تورکیا کە بۆ ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست و کەنداوی عەرەبی درێژ دەبێتەوە".