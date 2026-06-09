باڵیۆزی تورکیا لە دیمەشق: "پەیوەندییەکانمان لەگەڵ سووریا لە قۆناغی نوێدا لەسەر بنەمای قازانج-قازانج دامەزراوە"

باڵیۆزی تورکیا لە دیمەشق، نوح یڵماز ڕایگەیاند کە پەیوەندییەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ سووریا لە قۆناغی نوێدا، لەسەر بنەمای "قازانج-قازانج"، دامەزراوە.
نوح یڵماز لە "لووتکەی ئانادۆڵو بۆ ئابووری شارەکان" کە لەلایەن ئاژانسی ئانادۆڵو ڕیکخراوە و لە پارێزگای غازی عەنتاب بەڕێودەچێت، ئاماژەی بەوەدا کە ڕێگای سەقامگیریی ھەمیشەیی لە سووریا بە دووبارە گەڕانەوەی خۆشگوزەرانی ئابووری تێپەڕدەێت.
باڵیۆزی تورکیا لە دیمەشق گوتیشی: "تورکیا دەروازەی سووریایە بۆ بازاڕە جیھانییەکان و ئەورووپا، ھەروەھا سووریا ڕێڕەوێکی لۆجیستیکی ستراتیژییە بۆ تورکیا کە بۆ ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست و کەنداوی عەرەبی درێژ دەبێتەوە".
نوح یڵماز ڕاشیگەیاند: "پەیوەندییەکانمان لەگەڵ سووریا لە قۆناغی نوێدا لەسەر بنەمای قازانج-قازانج، دامەزراوە"