ئێران لە ماوەی پێنج ڕۆژدا ٣٦ ملیۆن بەرمیل نەوتی ھەناردە کردووە

Khalid Mejdoub
22 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 22 حوزەیران 2026
لەو کاتەی یادشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و واشنتۆن لە ١٨ی ئەم مانگەوە چووەتە واری جێبەجێکردنەوە، ئێران ٣٦ ملیۆن بەرمیل نەوتی ھەناردە کردووە.
ئاژانسی ھەواڵیی ئێران "مێھر" بڵاوی کردەوە کە وڵاتەکەی لە ١٨ ئەم مانگەوە تا ئێستا، ٣٦ ملیۆن بەرمیل نەوتی ھەناردە کردەوە.
ڕۆژی ١٨ی مانگە، یادشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و واشنتۆن لە ١٨ی ئەم مانگەوە چووەتە واری جێبەجێکردنەوە.
بەر لەوەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژبە ئێران لە مانگی شوباتی ئەمساڵ دەست پێ بکات، ئێران ڕۆژانە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی ھەناردە دەکرد.