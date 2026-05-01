ئامادەکاری دەکرێت بۆ کاراکردنەوەی بۆڕی گواستنەوەی نەوتی کەرکووک-جەیهان

وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند، هەوڵەکانی نۆژەنکردنەوەی و چالاککردنەوەی بۆڕی نەوتی کەرکووک-جەیهان لە قۆناغی کۆتایی دایە.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردووەتەوە کە، بۆڕییەکە کە توانای گواستنەوەی ڕۆژانەی ٦٠٠ هەزار بەرمیل نەوتی هەیە، بەگەڕخستنەوەی وەک جێگرەوەیەکی دیکەی گواستنەوەی هێڵەکانی نەوت، لە ڕوانگەی ستراتیژی هەناردەی نەوتی عێراق و سەقامگیری هەناردەی نیشتمانی، گرنگییەکی تایبەتی هەیە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، وەزارەتی نەوتی عێراق ڕاشیگەیاندووە کە، دەستیان بە دروستکردنی پڕۆژەی بۆڕی نەوتی بەسرە-حەدیسە کردووە.

ئەم هێلە نوێیە، ٧٠٠ کیلۆمەترە و توانای ئەوەی هەیە کە ڕۆژانە دوو ملیۆن و ٥٠٠ هەزار بەرمیل نەوت بگوازرێتەوە و جەخت لەوەش کراوەتەوە کە ئەو بۆڕییانەی کە لە پڕۆژەکەدا کەڵکی لێ وەرگیراوە، بەرهەمی ناوخۆیین.

وەزارەتی نەوتی عێراق ڕاشیگەیاندووە کە دوای تەواوبوونی ئەو پڕۆژانە، نەوتی عێراق لە ڕێگەی سێ وڵاتی، ئوردن، سووریا و تورکیا هەناردەی دەرەوە دەکرێت و تێچووی قۆناغی یەکەمی ١.٥ ملیار دۆلارە.