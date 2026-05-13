Selçuk Bayraktar ji bo Qralîçeya Belcîkayê Mathildeyê pêşkêşiyek kir

Göksel Yıldırım
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Serokê Lijneya Rêveberiya Baykarê Selçuk Bayraktar di pêşkêşiya xwe ya ji bo Qralîçeya Belcîkayê Mathildeyê da got, "Dron ji aliyekî va unsûrên jêvegerandinê ne. Heta ji unsûrên herî mezin ên jêvegerandinê ne. Heke hûn bi têra xwe zêde hilberînin kes êrîşî we nake."
Heyeta bi serektiya Qralîçeya Belcîkayê Mathildeyê ku di çarçoveya Mîsyona Aboriyê ya Belcîkayê da hat serdana Tirkiyeyê, serdana Navenda Teknolojiyê ya Neteweyî ya Ozdemîr Bayraktar a Baykarê kir.
Selçuk Bayraktar di dema serdanê da pêşkêşiyek kir. Di pêşkêşiyê da Bayraktar derbarê dronan û platformên kamîkazeyê da agahî da û anî ziman ku çareseriyên Kamîkaze heke pêwîst be dikarin paşda bên sitandin û bi vî awayî rê li ber lêçûnên nehewce digirin."
Bayraktar got, "Ez hêvîdar im hûn hîç hewceyî bikaranînê nemînin. Çimkî dron ji aliyekî va unsûrên jêvegerandinê ne. Heta ji unsûrên herî mezin ên jêvegerandinê ne. Heke hûn bi têra xwe zêde hilberînin kes êrîşî we nake."
Selçuk Bayraktar ji taybetmendiyên teknîkî û şiyanên platforman nimûne dan û got, "Ji ber ku min hewqasî behsa çekan, hûrgiliyên çekdarkirinê kir li qusûrê nenihêrin, lêbelê mixabin aliyê bêsiûd yê ku vî karê em dikin, ev e."