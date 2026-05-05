SAHA 2026 deriyên xwe ji bo mêvanan vekir

Tolga Yanık
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Fuara Navneteweyî ya Pîşesaziya Parastin, Asîmangerî û Fezayê SAHA 2026 ku ji hêla SAHA Stenbolê va tê lidarxistin û mezintirîn koma pîşesaziya parastin, asîmangerî û fezayê ya Tirkiye û Ewropayê ye, li Navenda Fuarê ya Stenbolê dest pê kir.
Ev çalakî ku bi hevkariya Ajansa Anadoluyê (AA) weke şirîkê ragihandinê yê global tê lidarxistin, wê heta 9ê Gulanê li Navenda Fuarê ya Stenbolê pêşwaziya mêvanan bike.
SAHA 2026 yek ji mezintirîn çalakiyên xwe yên heta niha amade dike.
Zêdetirî ji 120 welatan hezar û 700 şîrket, di navê da 263 şîrketên navneteweyî û zêdetirî 30 hezar pisporên pîşesaziyê beşdarî vê pêşangehê dibin.