"Road to Global 2026" dê 20-21ê Gulanê li Viyanayê bê kirin

Burhan Sansarlıoğlu
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Road to Global ku yekane konferansa Tirkan a li Ewropayê ya biwarê teknolojiyê ye, dê di 20-21ê Gulanê da li Viyanayê di bin sîwana Odeya Bazirganiyê ya Viyanayê da bê lidarxistin.
Li gorî daxuyaniya Road to Globalê, konferansa ku Ajansa Anadoluyê (AA), Hevkarê Ragihandina Global a wê ye, dê giregirên alema şixul û teknolojiyê biezimîne.
Konferansa ku di bin sîwana Odeya Bazirganiyê ya Viyanayê da tê lidarxistin, îsal dê beşdarên ji 50 welatî zêdetir bîne cem hev.
Beşdar dê ji xeletiyên di rêwîtiya globalbûnê da dersa xwe hildin û dê derfeta guhdarîkirina stratejiyên paşerojê ji kesên esasî bi dest bixin û dê ji bo hevkariyên nû gavê biavêjin.