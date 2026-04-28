Li tesîsên Airbusê ji bo îxracata HURJETê ya seba Îspanyayê merasima îmzeyê hat lidarxistin

Şenhan Bolelli, Şeyma Yiğit
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Ji bo ku HURJETa jeta neteweyî ya balafira perwerdeyê ji Îspanyayê ra were îxrackirin, li tesîsên şirketa Airbusê ya li Madrîdê merasima îmzeyê hat lidarxistin. HURJET bi destê Sanayiya Hewagerî û Fezayê ya Tirk (TUSAŞ) tê çêkirin.
Merasim li tesîsên Airbusê yên li Getafeya navçeya Madrîdê hat lidarxistin. Rayedarên TUSAŞ û Airbusê û Serokê Sanayiya Parastinê Haluk Gorgun û Sekretera Dewletê ya Wezareta Parastina Îspanyayê Maria Amparo Valcarce Garcia, Balyoza Madrîdê ya Tirkiyeyê Nuket Kuçukel Ezbercî û ji her du welatan rayedarên eskerî yên payebilind beşdarî merasimê bûn.
Gorgun, Midûrê Giştî yê Çekdarkirin û Alavan ê Wezareta Parastina Îspanyayê Amîral Aniceto Rosique, Berpirsê Air Powera Şirketa Parastin û Fezayê ya Airbusê Jean Brice Dumont, Alîkarê Serokê Sanayiya Parastinê Gokhan Uçar û Midûrê Giştî yê TUSAŞê Mehmet Demiroglu peyman îmze kir.
Gorgun di merasimê da axivî û bi gotina, "Ev dawî nîne destpêk e." va destnîşan kir ku bi vê peymanê va têkiliya navbera Tirkiye û Îspanyayê wê ji her alî va zêdetir xurt bibe.
Gorgun piştî îmzekirina peymanê daxuyanî da nûçegihanê AAyê û wiha got, "Wezareta Parastinê ya Îspanyayê, Misteşariya Sanayiya Parastinê û Serokatiya Sanayiya Parastinê, TUSAŞ û AIRBUS ji zû va ye ku bi hev ra dixebitin. Esas me îmzeya fermî ji zû da avêtibû, me îro di vê bernameyê da ev yek da zanîn. Em li ser vexwandina wezareta li vê derê hatin vir. Em ji îro pê va ji hemû dinyayê ra vê peymanê radigihînin."