Astronot Tuva Cînagîr Atasever li Şirnexê bi xwendekaran ra civiya
Tuva Cîhangîr Ataseverê astronotê duyemîn ê Tirkiyeyê li Şirnexê bi xwendekaran ra civiya.
Ekrem Payan
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
ŞıRNAK
Atasever di gotûbêja ku li Hêwana Konferansa Mala Mamosteyan a Midûriya Perwerdeya Neteweyî ya Bajêr hat lidarxistin da tecrubeyên xwe yên berî pêvajoya rêwîtiya fezayê û yên piştî wê da agahî dan xwendekaran.
Atasever der barê bernameyên perwerdeyê yên ku li Amerîka, Almanya û Japonyayê beşdar bûn da behsa geşedanên di qada feza, zanist û teknolojiyê kir.
Atasever piştî pêşkêşiyê bersiva pirsên xwendekaran da.
Di bernameyê da Midûrê Perwerdeya Neteweyî ya Bajêr plaket da Atasever.
Alîkarê Şaredar Omer Bîrlîk, Cahît Înalê Midûrê Lîseya Fenê yê Şukru Gelîş, mamoste û xwendekar beşdarî bernameyê bûn.
Atasever piştî bernameyê daxuyanî dan rojnamevanan û got ku di sala 2024an da wek tu astronotên Tirk di çarçoveya mîsyona zansitê da peywira fezayê bi cî anîn, di vê peywirê da 20 ceribandin kirin.
Atasever got ku di van ceribandinan da tecrubeyên gelekî girîng bi dest xistin û ev gotin:
"Xebatên me yên zanistî yên di salên pêş me da hin daneyên girîng ên ku dê rê nîşanî xebatên me yên fezayê bide pêşkeşî me kir. Misyon û fealiyetêndin ên ku em dimeşînin jî hene. Ew jî fealiyetên me yên civakî ye. Di vê çarçoveyê da em hewl didin ku biçin çar aliyê Tirkiyeyê û bi ciwanên jîrek ên di warê feza, zanist û teknolojiyê da xeyalan dikin ra bên bal hev."
Atasever behs kir ku kelecen û eleqeya xwendekaran wan kêfxweş dike û diyar kir ku dê sibê biçe Hekariyê.
Ataserver got ku "Eleqeya xwendekarên Şirnexî ya ji bo xebatên me yên fezayê jî me gelekî kêfxweş kir."
Astronot Tuva Cînagîr Atasever li Şirnexê bi xwendekaran ra civiya