Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Li Mêrdînê 3yemîn Festîvala Zanist û Teknolojiyê ya Mêrdînê dest pê kir ku tê da 150 proje tên pêşandan.
Ji bo destpêbûna festîvalê merasim hat lidarxistin ku di hîmayeya Walîtiyê da, ji hêla Midûriyeta Perwerdeya Neteweyî ya Parêzgehê li Qada Fuarê ya Artukluyê tê lidarxistin û projeyên zanistî, berhemên hunerî û materyalên hilberînê yên 420 mamoste û xwendekarên ji 10 navçeyan tên pêşandan.
Waliyê Mêrdînê Tuncay Akkoyun di merasima destpêbûna festîvalê da axivî û diyar kir ku bajar di tevahiya dîrokê da bûye hem navenda perwerdeyê û hem jî cihê hevnasiya şaristaniyan.
Akkoyun bal kişand ku bi lîdertiya Serokomar Recep Tayyip Erdogan li Tirkiyeyê di her qadê da pêşveçûnên mezin çêbûn û di 20 salên dawîn da jî nexasim di warê teknolojiyê da pêşketinên giring pêk hatin.
Piştî axaftinan Walî Akkoyun tevî amadebûyan serî li standan da û der heqê projeyan da agahî sitandin.
Ji xeynî Walî, Buşra Uçar Koyuna Alîkara Walî, Muhammet Oztabakê Qaymeqamê Artukluyê, Recep Tecimerê Midûrê Ewlekariya Parêzgehê, Enver Turkmenê Miftiyê Parêzgehê, Mehmet Uncuyê Serokê Liqa AK Partiyê ya Parêzgehê, Ferhan Bozkuşê Serokê Liqa MHPyê ya Parêzgehê û her wiha mamoste û xwendekar beşdarî merasima destpêbûna festîvalê bûn.
Festîval dê sibê jî bidome.