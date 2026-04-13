Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan: Hemû dinya dixwaze ev e ku derbasbûna navneteweyî serbest be û neyê astengkirin

Ali İhsan Çam
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan li Maseya Edîtoran a AAyê pirsên li ser mijarên rojevê dibersivîne:
Wezîrê Karên Derva Fîdan: "(Der barê girtina Tengava Hurmuzê da) Tiştê ku hemû dinya dixwaze ev e ku derbasbûna navneteweyî serbest be û neyê astengkirin."
Wezîrê Karên Derva Fîdan: "(Civîna NATOyê ya ku wê li Tirkiyeyê were lidarxistin) Dibe ku bibe civîna herî girîng a dîroka NATOyê, lê bi rastî jî ya herî girîng."
Wezîrê Karên Derva Fîdan: "Piştî Îranê, Îsraîl nikare bê dijmin bijî. Em dibînin ku (Netanyahu) dixwaze Tirkiyeyê wekî dijminekî nû îlan bike."
Wezîrê Karên Derva Fîdan: "(Yewnanistan-GKRY-Îsraîl) Tevkariya ku wan kir, pêbaweriyê xurt nake; herî zêde pênebaweriyê bi xwe ra tîne. Zêdetir pirsgirêkan, şer bi xwe ra tîne"
Wezîrê Karên Derva Fîdan: "(Rojhilata Navîn) Divê her welatek di çarçoveya peymaneke ewlehiyê da ji bo yekparçetiya axa hev, serweriya hev û ewlehiya hev taahhutê bide."