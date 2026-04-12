Wezîrê Karên Derva Fîdan dê bibe mêvanê Maseya Edîtoran a AAyê

Sercan İrkin
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan dê beşdarî Maseya Edîtoran a Ajansa Anadoluyê (AA) bibe.
Wezîr Fîdan li Maseya Edîtoran a AAyê ya ku dê sibê saet 11.00an da dest pê bike, dê bersiva pirsên der barê polîtîkaya derva ya Tirkan da bibersivîne, nirxandinan bike.
Der barê mijarên di rojevê da yên wekî rewşa dawîn a agirbesta berwext a Amerîka-Îranê, dîplomasiya Tirkiyeyê ya navbeynkariyê, pêşbîniyên biwarê rawestîn yan jî domandina şer a piştî hevdîtinên Îslamabadê, plana Îsraîlê ya lîstika herêmê ya ji ser Libnanê ra, bandora şer a li jeopolîtîka Qibrîsê, krîza însanî û avedaniya jinûva ya li Xezeyê, hewldanên mekanîzmaya ewlehiya herêmî, senaryoyên nû di xetên neqla vejenê da, paşeroja NATOyê û zîrweya Tirkiyeyê, Hewldanên Îranê li Tengava Hurmuzê, peywendiyên sêalî yên Tirkiye-Ukrayan-Sûriyeyê û bendewariyên ji Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê, pirs dê ji Fîdan bên kirin.
Daxuyaniyên Wezîr Fîdan dê ji ser malpera înternetê ya AAyê (www.aa.com.tr), ji ser hesabê AAyê yê Xê (@anadoluajansi) û her wiha ji ser (@AACanli) ra zindî bên weşandin.