Vexwendina fermî ya ji bo yekemîn pêşangeha Istanbul Photo Awards 2026ê li Enqereyê çêbû

Dilhan Türker Yıldız
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Serokê Lijneya Rêveberiyê û Rêveberê Giştî yê Ajansa Anadoluyê (AA) Serdar Karagoz got, "Weke Ajansa Anadoluyê, me bi Istanbul Photo Awardsa ku en 12emîna wê li dar dixin, kir armanc ku tê da fotograf bi huner, estetîk û nûçeyê ra bigihêje hev. 12 sal in, bi disîplînek mezin, me ji bo vê armancê wênekêşên herî baş ên cîhanê bi juriya herî baş a cîhanê ra anîne cem hev."
Vekirina pêşangeha pêşbirka fotografên nûçeyan a navneteweyî "Istanbul Photo Awards" a ku AA li dar dixe, li Hola Pêşangehê ya AAtolyeyê bi mazûvaniya Serokê Lijneya Rêveberiyê û Rêveberê Giştî yê AAyê Karagoz var hat kirin.
Di vekirina pêşangehê da ku Serokê Ragihandina Serokomariyê Duran Kalkan jî beşdarî tê da kir, Karagoz gotarek pêşkêş kir.
Karagoz destnîşan kir ku îsal 12emîna Istanbul Photo Awardsê tê lidarxistin û anî ziman ku 12 sal in ew fotografên herî baş û fotograferên herî baş ên cîhanê bi nûnerên pîşesaziyê û fotografhezan ra dicivînin.
Karagoz diyar kir ku "Istanbul Photo Awards" a ku AA wê organîze dike, heta îro bi deh hezaran fotografên bi deh hezaran fotograferan nirxandiye û ev organîzasyon her sal hê mezintir dibe û eleqeyeke zêdetir dibîne.
Karagoz anî ziman ku 165 berhemên ku ji nava 19 hezar fotografên ku îsal ji bo pêşbirkê hatin şandin, hatin hilbijartin, li pêşangeha li AAtolyeya li Enqereyê cih digirin.
Karagoz diyar kir ku pêşangeha yekem a Istanbul Photo Awardsê îsal li Enqereyê vebûye û pêşangehên duyem, sêyem û çarem jî wê li Stenbolê vebin.
Serokê Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonê (RTUK) Mehmet Daniş, Serokê Lijneya Rêveberiyê ya TRTê Ferudun Yilmaz, Alîkarî Gerînendeya Giştî ya Ajansa Anadoluyê (AA) Oguz Enis Peru, Endamê Lijneya AAyê Prof. Dr. Yusuf Ozkir, Kordînatorê Weşan û Berhemanînên AAyê Oguz Karakaş, Kordînatorê Teknolojiyê yê AAyê Emre Çebişli, balyoz û endamên çapemeniyê beşdarî pêşangehê bûn.