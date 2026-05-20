"Road to Global 2026" a konferansa teknolojiyê ya Tirk li Viyanayê dest pê kir

Burhan Sansarlıoğlu
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Road to Global ku yekane konferansa Tirkan a li Ewropayê ya biwarê teknolojiyê ye di bin sîwana Odeya Bazirganiyê ya Viyanayê da dest pê kir.
Konferansa ku Ajansa Anadoluyê (AA) ji bo wê Hevkarê Ragihandina Global e, giregirên cîhana kar û teknolojiyê anîn cem hev.
Konferansa ku dê sibê bi dawî bibe, beşdarên ji 50 welatî zêdetir anîn cem hev.
Çalakiya îsal bi hevkariya stratejîk a ku Road to Globalê bi Tech Summita navend Almanyayê ra kir va derdikeve pêş. Ev hevkariya ku bi pêşniyaza Tech Summitê pêk hat, binesaziya teknolojîk û berfirehbûna bazirganiyê di heman potayê da vedihelîne û xwegihandina bi coxrafyayeke berfirehtir û perspektîfeke giştî raberî beşdaran dike.
Îsal zêdetirî 1500 beşdar û 50 gotarbêjên navneteweyî bi hêviya rêkeftinên dualî yên ji 50 milyon dolarî zêdetir, beşdariya Road to Globalê dikin.