Mihrîcana Çandê ya Etnosporê ya 8emîn li Stenbolê dest pê kir

Ümit Türk
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Mihrîcana Çandê ya Etnosporê ya 8emîn ku ji aliyê Yekîtiya Etnosporê ya Dinyayê va tê lidarxistin, li Balafirgeha Ataturkê ya Stenbolê dest bi mazûvaniya ziyaretvanên xwe kir.
Mihrîcana ku wê di navbera 21-24ê Gulanê da were kirin, vekirina wê li Balafirgeha Ataturkê ya Stenbolê bi pêşandina xwendekaran a li pêşiya Çadira Xanê va vebû. Xwendekaran bi kevneşopa Gulbankê va pêşandina xwe kir. Paşê ekîba mehteranê ya Civata Muzîka Tirk a Dîroka Stenbolê derket ser dikê.
Serokê Konfederasyona Etnosporê ya Dinyayê Bîlal Erdogan di vekirinê da axivî û diyar kir ku ew ê heya dawiya mihrîcanê bibin şahidê dewlemendiya çandan.
Erdogan silav da ziyaretvanan û daxuyand ku di mihrîcanê da gulaş wê werin girtin, ewê werzişên hespsiwariyê werin kirin û çalakiyên curbecur wê werin kirin.
Erdogan destnîşan kir ku di çarçoveya mihrîcanê da çalakî wê werin kirin, zarok û malbat wê çanda kevnare bibînin û wiha dewam kir, "Em ê îsal dîsa li vê derê 4 rojan ser hev dewlemendiya çanda xwe bi hev ra bibînin."
Erdogan piştî axaftinan bi zarokan ra qurdêle birî û mihrîcanê dest pê kir.