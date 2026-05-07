Lûtkeya Fînansa Beşdariyê ya Ajansa Anadoluyê wê îro li Stenbolê dest pê bike

Hülya Ömür Uylaş
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Lûtkeya Fînansa Beşdariyê ya Ajansa Anadoluyê (AA) wê îro bi hevkariya AAyê û Yekîtiya Bankayên Beşdariyê yên Tirkiyeyê (TKBB) li Stenbolê dest pê bike.
Lûtke dê bi mijara "Vîzyona Beşdariya Fînansa Tirkiyeyê: Geşeya Domdar, Veguhêzîna Dijîtal û Modêlên Veberhênanên Nû" ewê li Odîtoryuma Bankaya Ziraatê ya Navenda Fînansê ya Stenbolê bê lidarxistin.
Lûtkeya ku ewê Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz jî beşdariyê tê da bike, dê Serokê Ofîsa Veberhênan û Fînansê ya Serokomariyê Burak Daglioglu, Serokê TKBBê Mehmet Ali Akben û Serokê Lijneya Rêveberiyê û Rêveberê Giştî yê AAyê Serdar Karagoz jî di vekirina lûtkeyê da gotaran pêşkêş bikin.
Serokê Bankaya Navendî ya Komara Tirkiyeyê Fatih Karahan wê di rûniştineke wê ya taybet da biaxive û her wiha dê Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şîmşek jî di girtina lûtkeyê da wê gotarekê pêşkêş bike.
Lûtkeya ku dê hemî hevbeşên kerta fînansa beşdariyê li hev bicivîne, Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Fînans, Dunya Katilim, Hayat Fînans, TOM Bank û Adil Katilim jê ra sponseriyê dikin.
Agahiyên bi hûrgilî yên derbarê lûtkeyê da ji ser navnîşana "https://katilimfinanszirvesi.aa.com.tr/" hatine weşandin.