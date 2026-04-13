Wezîrê Karên Derva Fîdan: Amerîka û Îran di mijara agirbestê da dilsoz in
Wezîrê Karên Derva Fîdan: Helwestên destpêkê her tim hinekî daxwazên zêde dihewînin. Paşê alî hewl didin ku bi piştgiriya navbeynkaran xaleke hevpar bibînin. Ya girîng ew e ku niyeta wan hebe ku ew bigihîjin agirbestê, wê biparêzin û mayînde bikin.
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
Türkiye, Ankara
ANKARA (AA) - Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan der barê mizakereyên di navbera Amerîka û Îranê da got: "Helwestên destpêkê her tim hinekî daxwazên zêde dihewînin. Paşê alî hewl didin ku bi piştgiriya navbeynkaran xaleke hevpar bibînin. Ya girîng ew e ku niyeta wan hebe ku ew bigihîjin agirbestê, wê biparêzin û mayînde bikin. Ya ku ez dibînim her du alî jî di mijara agirbestê da dilsoz in, di ferqê da ne ku pêdivî pê heye."
Wezîrê Karên Derva Fîdan beşdarî Maseya Edîtoran a Ajansa Anadoluyê (AA) bû û pirsên edîtoran ên der barê rojevê da bersivandin.
Fîdan der barê şerê di navbera Amerîka û Îranê û mizakereyên ku li Îslamabada paytextê Pakistanê çêbûn da anî ziman ku herdu aliyan bi raya giştî ra agahî parve kirine û wiha axivî:
Wezîr Fîdan anî ziman hemû dinya dixwaze aştî pêk bê û Tengava Hurmuzê bê vekirin û wiha dewam kir: "Tu welatek jî naxwaze bibe perçeyek şerê ku li dijî Îranê tê kirin. Tiştê ku hemû dinya dixwaze ev e ku derbasbûna navneteweyî serbest be û neyê astengkirin. Helwesta me ew e ku rêya aştiyê vebe. Pir dijwar e ku meriv bi hêzeke aştiyê ya çekdar a navneteweyî va midaxilê vê derê bibe."