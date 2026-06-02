Wezîrê Ciwanî û Werzişê Bak, Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî ber bi Amerîkayê bi rê kir

Ceren Aydınonat
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Wezîrê Ciwanî û Werzişê Osman Aşkin Bak, Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî ya dê di Kûpaya Cihanî FIFA 2026an da têbikoşe, ber bi Amerîkayê bi rê kir.
Wezîr Bak, yarîzanên neteweyî yên bi balafira taybet va ji Balafirgeha Stenbolê ber bi Amerîkayê bi rê ketin, oxir kir û ji wan ra serkeftin xwest û got, "Înşelah axiriya we dê fînal be."
Tîma neteweyî ku tevî Amerîka, Awistralya û Paraguayê va di Koma Dyê da ye, di çarçoveya amadehiyên Kûpaya Cihanî da dê maça dawîn di 7ê Hezîranê roja Yekşemê bi dema Tirkiyeyê saet 01.00an da li Stada Inter Miamiyê bi Venezuelayê ra were hemberî hev.
Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî dê di asta grûbê da jî maça xwe ya ewil bi Awistralyayê ra li Stada BC Place Vancouverê di 14ê Hezîranê roja Yekşemê bi dema Tirkiyeyê saet 07.00an da bilîze.